Исломӣ: Эрон ҳамқадам бо кишварҳои пешсафи ҳастаӣ дар сарҳади дониш ҳаракат мекунад

Ба гузориши хабарнигори АБНО, Муҳаммад Исломӣ зуҳри рӯзи шанбе дар маросими ифтитоҳи маркази плазмодармонии беморхонаи Шаҳид Муҳаммадӣ дар Бандар-Аббос, бо таъкид бар ин ки Ҷумҳурии Исломии Эрон бо вуҷуди монеагузориҳои душманон ба дастовардҳои чашмгири илмӣ расидааст, гуфт: "Имрӯз ҷавонони кишвар бо бовари тавонистан, Эронро дар сарҳади дониш қарор додаанд ва фанновариҳое чун плазмодармонӣ, ширинсозии об ва роҳҳалҳои навини кишоварзӣ бо тавони бумӣ дар ҳоли тавсиа аст."
Муовини раиси ҷумҳур бо ишора ба талошҳои густарда барои ҷилавгирӣ аз пешрафти илмии Эрон изҳор дошт: "Ҷумҳурии Исломии Эрон бо вуҷуди душманиҳое, ки алайҳи он буда ва монеагузориҳое, ки душманон анҷом додаанд, тавонистааст ба рушдҳои чашмгире даст ёбад."
Вай бо баён ин ки қудратҳои салтаҷӯ ҳузури соири кишварҳо дар сарҳади донишро барнаметобанд, афзуд: "Амрикоиҳо ва шахси Трамп қарор гирифтани кишварҳо дар сарҳади донишро намепазиранд ва баҳрамандӣ аз манобеи ҳидрокорбунӣ ва маъданиро низ ҳаққи худ медонанд."
Исломӣ таъкид кард: "Инқилоби Исломӣ нуқтаи поёни нигоҳи истисмории қудратҳои салтаҷӯ ба Эрон буд, чаро ки дар қарунгузашта кишварро ба самти худтаҳқирӣ ва дурӣ аз масири шукуфоӣ ҳидоят карда буданд."
Раиси Созмони Энержии Атомӣ бо ишора ба пешрафтҳои фанноваронаи кишвар гуфт: "Имрӯз бо ҳиммати ҷавонон, пуштор ва талоши мутахассисони Созмони Энержии Атомӣ, Эрон дар сарҳади дониш ҳаракат мекунад. Ин як ҳақиқат аст, ки бовари тавонистан Эронро ба рутбаҳои пешсазӣ расонидааст."
Исломӣ афзуд: "Эрон дар ҳавзаҳои саломатӣ ва амнияти ғизоӣ гомҳои муҳимме бардошта ва барномаҳои густардае барои созгорӣ бо кам-обӣ ва шӯрварзӣ дар даст иҷро дорад."
Муовини раиси ҷумҳур бо ишора ба тавсиаи корбурдҳои фанноварии ҳастаӣ, ба вижа дар ҳавзаҳои саломатӣ ва муҳити зист, гуфт: "Дар ҳавзаи ширинсозии оби дарё аз фанноварии ҳастаӣ баҳра гирифтаем ва имрӯз фанноварии плазма ба унвони абзоре муассир дар муҳит-зист, саломатӣ, кишоварзӣ ва амнияти ғизоӣ дар ҳоли густариш аст."
Исломӣ бо таъкид бар ин ки 'плазмои сард' доманаи асаргзории густардае дорад, афзуд: "Созмони Энержии Атомӣ тавсиаи ин фанновариро дар дастури кор қарор дода ва зарфиятҳои он дар марказҳои дармонӣ ва бахшҳои мухталифи иқтисодӣ дар ҳоли густариш аст."
