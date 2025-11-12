Вазири умури стратегии Исроил истеъфо дод

Тибқи гузориши Агентии ахбории АБНА ба нақл аз шабакаи «Ал-Ҷазира», шабакаи радио ва телевизиони режими саҳюнистӣ аз истеъфои «Рон Дермер», вазири умури стратегии Исроил аз мақоми худ хабар дод.
Ин шабака ба ҷузъиёти бештаре ишора накардааст.
«Рон Дермер», вазири умури стратегии Исроил аз мақоми худ истеъфо дод.
