Вазири умури стратегии Исроил истеъфо дод

12 Ноябр 2025 - 11:06
News ID: 1749610
Source: ABNA
«Рон Дермер», вазири умури стратегии Исроил аз мақоми худ истеъфо дод.

Тибқи гузориши Агентии ахбории АБНА ба нақл аз шабакаи «Ал-Ҷазира», шабакаи радио ва телевизиони режими саҳюнистӣ аз истеъфои «Рон Дермер», вазири умури стратегии Исроил аз мақоми худ хабар дод.

Ин шабака ба ҷузъиёти бештаре ишора накардааст.

