  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Афзоиши таҳдидҳо ва ҳамлаҳо алайҳи шиаёни Сурия

12 Ноябр 2025 - 11:06
News ID: 1749609
Source: ABNA
Афзоиши таҳдидҳо ва ҳамлаҳо алайҳи шиаёни Сурия

Таҳлилгари умури Сурия дар бораи шиддат гирифтани таҳдидҳо алайҳи шиаёни минтақаи Зайнабияи ин кишвар ҳушдор дод.

Тибқи гузориши Агентии ахбории АБНА ба нақл аз «Ал-Маълума», Шавқ Иброҳим, таҳлилгари умури Сурия, таъкид кард, ки шиаён дар минтақаи Сайида Зайнаб (с) дар ҷануби Димишқ бо афзоиши таҳдидҳо ва таҷовузот рӯ ба рӯ ҳастанд, ба тавре ки теъдоде аз Ҳусайнияҳои онҳо ба оташ кашида шудааст.

Вай илова кард, ки сокинони ин минтақа ба сурати мустақим таҳдид мешаванд. Шиаёни Ироқ ва ҷаҳон бояд ба кумаки шиаёни Сурия дар ин марҳилаи ҳассос биёянд. Алавиён дар канори шиаён алайҳи ин ҷиноёти режими Ҷавлонӣ истодаанд.

Пештар низ гузориш шуда буд, ки шиддат гирифтани танишҳои мазҳабӣ дар атрофи Димишқ ва минтақаи Зайнабия (Сайида Зайнаб) дар пайи изҳороти таҳрикомези як имомҷамоат дар минтақаи шаҳраки Ҳуҷайра, боис шуд таҳрикоти ошкоро алайҳи шиаён дар минтақаи Зайнабия густариш пайдо кунад. Дар ҳамин робита, тазоҳуроте дар Димишқ баргузор шуд, ки ихроҷи шиаёни Зайнабияро хостор шуда буд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha