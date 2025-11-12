Афзоиши таҳдидҳо ва ҳамлаҳо алайҳи шиаёни Сурия

Тибқи гузориши Агентии ахбории АБНА ба нақл аз «Ал-Маълума», Шавқ Иброҳим, таҳлилгари умури Сурия, таъкид кард, ки шиаён дар минтақаи Сайида Зайнаб (с) дар ҷануби Димишқ бо афзоиши таҳдидҳо ва таҷовузот рӯ ба рӯ ҳастанд, ба тавре ки теъдоде аз Ҳусайнияҳои онҳо ба оташ кашида шудааст.
Вай илова кард, ки сокинони ин минтақа ба сурати мустақим таҳдид мешаванд. Шиаёни Ироқ ва ҷаҳон бояд ба кумаки шиаёни Сурия дар ин марҳилаи ҳассос биёянд. Алавиён дар канори шиаён алайҳи ин ҷиноёти режими Ҷавлонӣ истодаанд.
Пештар низ гузориш шуда буд, ки шиддат гирифтани танишҳои мазҳабӣ дар атрофи Димишқ ва минтақаи Зайнабия (Сайида Зайнаб) дар пайи изҳороти таҳрикомези як имомҷамоат дар минтақаи шаҳраки Ҳуҷайра, боис шуд таҳрикоти ошкоро алайҳи шиаён дар минтақаи Зайнабия густариш пайдо кунад. Дар ҳамин робита, тазоҳуроте дар Димишқ баргузор шуд, ки ихроҷи шиаёни Зайнабияро хостор шуда буд.
