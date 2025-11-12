Наъим Қосим: Амрико тавассути Исроил мехоҳад ба нақши муқовимат поён диҳад

Тибқи гузориши Агентии ахбории АБНА ба нақл аз «Ал-Маёдин», Шайх Наъим Қосим, Муовини Дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон, дар Рӯзи Шаҳид бо шиори «Вақте шаҳид мешавем, пирӯз мешавем» дар суханоне эълом кард: "Ин рӯзи ҷашн дар Лубнон умумӣ хоҳад буд ва мо интихоб кардаем, ки мардум дар 11 нуқта дар манотиқи мухталифи ҷанубӣ аз ҷумла Байрут, Баалбак, Ҳармал, Карақ, Майсара, Дайр Қонуни Наҳр, Ҳорис, Машғара, Набатия, Қозия ва Кафаррумон гирди ҳам оянд."
Муовини Дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон идома дод: "Ҳизбуллоҳ бар асоси усули ҷиҳод, иззат, сарбаландии Лубнон ва пуштибонӣ аз Фаластин таъсис ёфт. Аз соли 2000 то 2023, мо дар ҳолати боздоранда будаем. «Набарди Аввал» [ишора ба набарди Ула-ал-Баъс] ба унвони монеае дар баробари таҷовузи Исроил буд, ки дар марзҳои хоссе дар ҷануби Лубнон мутаваққиф шуд. Тавофуқи октябр барои мустақар шудани артиши Лубнон дар ҷануби Литонӣ барои муқовимат қобили қабул аст. Мо пирӯз ҳастем, зеро артиши Лубнон дар ҷануби рӯдхонаи Литонӣ ҳузур дорад, онҳо фарзандони мо ҳастанд. Дар ин тавофуқ, мо ғолибем, зеро давлат мутааҳҳид ба иҷрои нақши худ шуд. Амрико тааҳҳудоти худро тавассути Исроил иҷро накард, зеро Лубнон дар сурати ақибнишинии Исроил, озодӣ ва карамати худро боз хоҳад ёфт."
Шайх Наъим Қосим гуфт: "Амрико ва Исроил дар ояндаи Лубнон мудохила мекунанд ва артиш, иқтисод, сиёсат ва мавзеи онҳоро дикта мекунанд. Амрико тавассути Исроил мехоҳад ба нақши муқовимати Лубнон поён дода ва онро дар маърази таҷовуз қарор диҳад."
Вай тасреҳ кард: "Таслим намешавем ва силоҳамонро канор намегузорем."
Шайх Қосим ҳамчунин гуфт: "Исроил соли 1982 бо иддаои берун рондани гурӯҳҳои фаластинӣ вориди Лубнон шуд, аммо то соли 2000 Лубнон таҳти ишғоли он буд, Исроил он чиро «Артиши Озоди Лубнон» хонда мешуд, эҷод кард ва сипас, номи онро тағйир доданд ва «Артиши Ҷануби Лубнон» номиданд, то чунин талқин кунанд, ки мушкил дар Лубнон дохилӣ аст ва иртиботе бо Исроил надорад; Исроил дар соли 2000 таҳти зарбаҳои муқовимат ва ба лутфи шаҳид Аҳмад Қасир ва бародаронаш ҳақирона аз Лубнон ақибнишинӣ кард."
Шайх Қосим ҳамчунин гуфт: "Ҳизбуллоҳ бар асоси идеяи ҷиҳод, карамат, иззати Лубнон ва пуштибонии Фаластин эҷод шуд ва аз соли 2000 то 2023 мо дар вазъияти боздоранда қарор дорем. Набарди «Ула-ал-Баъс» монеае дар баробари юриши Исроил буд ва ин режимро дар марзҳои мушаххасе дар ҷануби Лубнон мутаваққиф кард."
Вай идома дод: "Тавофуқи ноябр баҳои қобили қабуле барои муқовимат дорад, чаро ки мустақар шудани артиши Лубнон дар ҷануби рӯди Литониро шомил мешавад, мо аз вуҷуди артиши Лубнон дар ҷануби Литонӣ баҳра мебарем, зеро онҳо фарзандони мо ҳастанд, мо дар ин тавофуқ бурдем, зеро давлат барои ифои нақши худ мутааҳҳид шудааст."
Муовини Дабири кулли Ҳизбуллоҳ таъкид кард: "Амрико ба тааҳҳудоти худ амал накард, зеро дар сурати ақибнишинии Исроил, Лубнон низ озодӣ ва карамати худро боз хоҳад ёфт. Амрико ва Исроил дар ояндаи Лубнон ва ин ки артиш, иқтисод, сиёсат ва мавзеъҳои он чи гуна бошад, мудохила мекунанд, Амрико тавассути Исроил мехоҳад ба ифои нақши муқовиматии Лубнон поён диҳад ва ин кишварро дар маърази таҷовузот қарор диҳад, онҳо ба давлат фишор меоваранд, то имтиёзҳое бидиҳад, бидуни он ки дар ивази он чизе ё замонате дарёфт кунад, балки тавассути фитнаангезӣ ва атои озодии амал ба Исроил ин корро анҷом медиҳанд."
Шайх Наъим Қосим идома дод: "Исроил дар пайи султа бар Лубнон аст ва ин ки ин кишвар ба ҳавлии пуштибонии Исроил барои тавсеаи шаҳракҳои худ ба унвони бахше аз тарҳи «Исроили бузург» табдил шавад, ҳар рӯз баҳонаи ҷадиде метарошанд аз халъи силоҳ гирифта то бозёбии тавони муқовимат ва таъмини молӣ, дар ҳоле ки мушкили аслӣ онҳо вуҷуди муқовимат аст."
Наъим Қосим тасреҳ кард: "Исроил як соли тамом, анвои таҷовузот, нақзи тааҳҳудот ва садҳо ҳамларо муртакиб шуд ва мо бо нӯкарони Исроил, ки аз шаҳрвандони кишвари худ дифоъ намекунанд, балки дар аъмоли фишор барои таҳқиқи хостаҳои Амрико ва Исроил мушорикат доранд, вориди баҳс нахоҳем шуд. Мутаассифона, давлати Лубнон аз баёнияи вазоратӣ ғайр аз халъи силоҳи муқовиматро надид."
