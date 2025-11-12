ЮНИСЕФ: Исроил монеи вуруди ваксина ва шири хушк ба Навори Ғазза аст

Тибқи гузориши Агентии ахбории АБНА ба нақл аз Агентии ахбории "Спутник"-и Русия, Бунёди кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид (ЮНИСЕФ) эълом кард, ки режими саҳюнистӣ аз вуруди маводи асосӣ ба Навори Ғазза ҷилавгирӣ мекунад, ки муҳимтарини онҳо, ваксина ва шишаи шири хушк барои навзодон мебошад.
ЮНИСЕФ тавзеҳ дод, ки ин ниҳод бо мушкилоти бузурге барои ворид кардани 1 миллиону 600 ҳазор сӯзандору ва яхчалҳои офтобии махсус барои нигаҳдории ваксинаҳои кӯдакон рӯбарӯ аст.
Ин созмон афзуд, ки ин мавод аз моҳи августи соли ҷорӣ (мурдод / шаҳривар) дар интизори дарёфти иҷозати вуруд мебошанд.
ЮНИСЕФ эълом кард, ки дар ҳоли ҳозир низ амалиёти густурдае барои ваксинатсияи кӯдакон дар сояи оташбаси ноустувор дар Ғазза идома дорад.
Аз сӯи дигар, Агентии ахбории "Сама"-и Фаластин ба нақл аз Вазорати беҳдошти ин минтақа низ эълом кард, ки то кунун 6 ҳазор мавриди қатъи узв дар Навори Ғазза сабт шуда, ки ҳамаи онҳо ниёз ба барномаҳои фаврӣ ва дарозмуддати тавонбахшӣ доранд.
Ин вазорат афзуд, ки камии имконоти пизишкӣ ва васоили кумакӣ, мушкилоти маҷрӯҳони қатъи узвшударо афзоиш додааст.
Ин вазорат ҳамчунин хабар дод, ки ҳудуди 25 дарсад аз маҷмӯи ин маворид марбут ба кӯдакон ва 12.7 дарсад марбут ба занон аст.
