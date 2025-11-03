Улянов: Эрон худ дар бораи ояндаи барномаи ҳастаияш тасмим мегирад

Тибқи гузориши хабаргузории Абно, «Михаил Улянов», намояндаи доимии Русия дар ниҳодҳои байналмилалии мустақар дар Вена имрӯз якшанбе ба хабаргузории Риановости эълом кард: Мақомоти эронӣ худашон дар мавриди ояндаи барномаи ҳастаии худ тасмим хоҳанд гирифт.
Намояндаи доимии Русия дар ниҳодҳои байналмилалии мустақар дар Вена идома дод: Ҳеҷ маҳдудияте дар ин бора вуҷуд надорад, машрут бар ин ки чунин фаъолиятҳо манҳусарӣ барои аҳдофи сулҳомез анҷом шавад ва таҳти назорати муассири Ожонси байналмилалии энержии атомӣ бошад.
Вай сипас дар посух ба саволе мабнӣ бар ин ки оё Теҳрон бо рафъи маҳдудиятҳои расмӣ (инқисои қатъномаи 2231 Шӯрои амният), метавонад гомҳои бештаре дар тавсеаи барномаи ҳастаии худ бардорад, гуфт: Ин ки оё Эрон гомҳои бештаре дар тавсеаи барномаи ҳастаии худ бархоҳад дошт ё хайр, ҳанӯз мушаххас нест. Ин мавзӯъ тавассути худи мақомоти эронӣ таъйин хоҳад шуд. Дар асл, Паймони манъи густариши силоҳҳои ҳастаӣ ҳеҷ маҳдудият ё мамнуъияти сахтгиронаеро дар назар намегирад, машрут бар ин ки фаъолиятҳои ҳастаӣ манҳусарӣ барои аҳдофи сулҳомез анҷом шавад ва таҳти назорати муассири Ожонси байналмилалии энержии атомӣ бошад.
