Шикоят алайҳи як низомии саҳюнист дар Олмон

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Маон, Муассисаи Ҳинд Раҷаб эълом кард, ки алайҳи як низомии саҳюнист, ки дар Берлин иқомат дорад, ба додситони кулли Олмон шикоят кардааст. Ин шикоят дар пайи мушорикати вай дар ҷинояти наслкушӣ дар Навори Ғазза матраҳ шудааст.
Муассисаи мазкур таъкид кард, ки хоҳони боздошти ин низомии саҳюнист ба номи Элкана Видерман будааст, зеро вай дар Гурдони 94 вобаста ба Бригадаи Кфир ҳузур доштааст.
Муассисаи Ҳинд Раҷаб илова кард, ки шикояти ироашуда бар пояи шавоҳид ва мадорики мӯътамад тадвин шудааст, ба гунае ки суханон ва видеоҳои мунташиршуда аз Видерман нишон медиҳад, ки ӯ дар шиканҷаи асирони фаластинӣ нақш доштааст. Вай дар як мусоҳиба ба истифода аз сагҳо дар баробари асирони фаластинӣ эътироф карда ва аз коршиканиҳо дар масири вуруди кумакҳои инсонӣ ба Навори Ғазза истиқбол карда буд.
Your Comment