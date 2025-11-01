Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Спутник, Русия эълом карда, ки нерӯҳои украинӣ ва ба сурати мушаххас Бригадаи 71 ва Ҳанги Таҳоҷумии 225 дар ҷараёни ҳамлаҳои пай дар пай дар меҳвари «Сумӣ» таҳаммули талафот ва хасороти густардае шудаанд.
Бар асоси ин гузориш, Хадамоти амнияти Русия таъкид кард, ки қариб ба сурати комил нерӯҳои бригада ва ҳанги таҳоҷумии мазкур дар ин ҳамлаҳои маргбор аз байн рафтаанд.
Қаблан нерӯҳои Ҳанги 225 барои анҷоми зиддиҳамла алайҳи нерӯҳои Русия мустақар шуда буданд, ки дар ҷараёни ҳамлаҳои ин нерӯҳо 80 дарсад аз онҳо ҷони худро аз даст дода ва афроди боқимонда, мавзеъҳои худро тарк карданд.
Нерӯҳои Русия як минтақаи амниятӣ дар Сумӣ эҷод кардаанд; ин иқдом ба гуфтаи раисҷумҳури Русия дар пайи ҳамлаи Украина ба минтақаи Курск сурат гирифт.
