Беш аз 800 шаҳид ва захмӣ дар давраи оташбас дар Ғазза боқӣ мондааст

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Маон, Дидбони ҳуқуқи башари Аврупо-Баҳри Миёназамин эълом кард, ки режими саҳюнистӣ ба ҷинояти наслкушӣ дар ҳаққи фаластиниҳо дар Навори Ғазза идома медиҳад, ба гунае ки аз замони иҷрои оташбас дар ин хатти тӯлӣ то кунун ба сурати мутавассит рӯзона беш аз 10 фаластинӣ ба шаҳодат расидаанд.
Бар асоси ин гузориш, дар давраи ба истилоҳ иҷрои оташбас дар Навори Ғазза ҳадди ақал 219 фаластинӣ, аз ҷумла 85 кӯдак ба шаҳодат расидаанд ва 600 тани дигар захмӣ шудаанд. Ин оморҳо нишон медиҳанд, ки режими саҳюнистӣ ҷинояти куштори ҳадафманди фаластиниҳоро мутаваққиф накардааст.
Дар ин давра режими саҳюнистӣ 2 мавҷи густурдаи ҳамла дар таърихҳои 19 ва 29 октябр алайҳи Навори Ғазза анҷом дода, ки тайи мавҷи аввал 47 фаластинӣ, аз ҷумла 20 кӯдак ва тайи мавҷи дувум 110 фаластинӣ, аз ҷумла 46 кӯдак ба шаҳодат расидаанд.
Илова бар ин, тирандозиҳо ва ҳамлаҳои тӯпхонаӣ ва тахриби густурдаи хонаҳои фаластиниҳо дар Навори Ғазза ҳамчунон идома дорад.
