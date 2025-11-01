Ал-Ахбор: Фишори ҳаддиаксари Амрико алайҳи Лубнон барои иҷрои «механизми халъи силоҳ»

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз рӯзномаи «Ал-Ахбор»-и Лубнон, Амрико ахиран фишори зиёдеро барои иҷрои механизми халъи силоҳи муқовимат ба Лубнон ворид мекунад ва дар айни замон дасти ҷониби саҳюнистиро комилан боз гузоштааст.
Ба гуфтаи манобеи огоҳ, амрикоиҳо ба мақомоти арабӣ ба таври возеҳ гуфтаанд, ки наметавонанд фишори бештареро ба режими саҳюнистӣ ворид кунанд. Ин вокуниш дар посух ба дархости миёнҷигарони араб барои қатъи амалиёти хусуматомези режими саҳюнистӣ алайҳи Лубнон матраҳ шуд.
«Ал-Ахбор» илова мекунад, ки Амрико бо ривояти режими саҳюнистӣ, чӣ дар Лубнон ва чӣ дар Сурия, мувофиқ аст ва акнун низ бо таҷовузоти режими саҳюнистӣ дар Ғазза мувофиқ аст. Вошингтон дар муқобил аз миёнҷиҳои арабӣ мехоҳад, ки дар қарордодҳои сиёсӣ байни Тел-Авив ва кишварҳои ҳамсояи Фаластини ишғолӣ тасриъ кунанд.
Дар ҳамин робита Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, тасмим гирифтааст, як масъули хосро барои ҳамоҳангии ҳамаи фиристодагони худ дар минтақа таъин кунад. Ин масъул аз Стив Виткоф, Том Брак ва дигар намояндагони Амрико, аз ҷумла Морган Ортагус, хостааст то ҳадди аксар то нимаи моҳи оянда гузоришҳои муфассалеро дар бораи корҳое, ки анҷом медиҳанд, ироа диҳанд, то дар хусуси ин гузоришҳо ҳамоҳангиҳои лозим бо режими саҳюнистӣ анҷом шавад.
«Ал-Ахбор» меафзояд, ки амрикоиҳо бар ин боваранд, ки то замоне, ки Лубнон аз вуруд ба музокироти сиёсии мустақим бо режими саҳюнистӣ худдорӣ мекунад, Вошингтон наметавонад Тел-Авивро ба қатъи амалиёти низомии худ мутақоид созад. Ба гуфтаи ҳамин манобеъ, фишорҳои шадиди кунунӣ бар Лубнон, раванди рӯ ба афзоиш хоҳад дошт.
Дар ҳамин робита бархе манобеи раёсатҷумҳурӣ иддао карданд, ки «Лубнон ва Ҳизбуллоҳ бо мушорикати ғайринизомиён дар кумитаи механизм موافقت кардаанд». Албатта, ин овозаҳо низ дар чорчӯби «шакли ҷадиде аз фишор» баровард мешавад. Ин дар ҳолест, ки манобеи наздик ба Ҷузф Аун онро такзиб ва таъкид карданд, ки ин ахбор сохтагӣ аст.
