Лағви сафари фиристодаи Амрико ба ҷануби Лубнон аз тарси эътирозҳои мардумӣ

27 Август 2025 - 13:45
News ID: 1721087
Source: ABNA
Шабакаи Ал-Маёдин аз лағви сафари фиристодаи Амрико ба минтақаҳои ҷанубии Лубнон аз тарси шиддат гирифтани эътирозҳои мардумӣ хабар дод.

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маёдин, Том Баррак фиристодаи Амрико, сафари худро ба Сур ва Ал-Хиём воқеъ дар ҷануби Лубнон лағв кард. Ин иқдоми Баррак аз тарси шиддат гирифтани эътирозҳои мардумӣ дар ин минтақаҳо сурат гирифт.

Соате қабл хабарнигори Ал-Маёдин аз баргузории таҷаммӯи эътирозӣ дар шаҳри Ал-Хиём дар эътироз ба мудохилоти Амрико алайҳи Лубнон ва ҳамзамон бо сафари ҳайати амрикоӣ ба ин минтақа хабар дода буд.

Расонаҳои хабарӣ ҳамчунин филми гашт задани Баррак бо чархболи низомӣ дар ҳарими ҳавоии ҷануби Лубнонро мунташир карданд.

Ин дар ҳолест, ки мақомоти Лубнон ҳеҷ вокунише ба мудохилоти Амрико дар умури дохилии ин кишвар аз ҷумла силоҳи муқовимат нишон намедиҳанд.

