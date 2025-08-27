Ҳинд иқдоми саҳюнистҳо дар қатли хабарнигорони фаластинӣро маҳкум кард

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз шабакаи хабарии Раша Тӯдӣ, Рандеҳир Ҷайшвал, сухангӯи Вазорати хориҷаи Ҳинд иқдоми режими саҳюнистӣ дар қатли хабарнигорони фаластинӣро дар ҷараёни ҳамла ба бемористони Носир дар Навори Ғазза маҳкум кард.
Дар ҷараёни ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ ба бемористоне дар Ғазза дар рӯзи душанбе дасти кам 15 нафар, аз ҷумла 6 хабарнигор ба шаҳодат расиданд.
Дафтари расонаии давлатии Фаластин дар Ғазза эълом кард, ки бо шаҳодати ин чаҳор хабарнигор, теъдоди хабарнигорони шаҳид дар Ғазза ба 246 нафар расидааст.
Рӯзи шанбе низ дафтари расонаии давлати Фаластин дар Ғазза бо судури баёнияе эълом карда буд, «Холид Муҳаммад Ал-Мадҳун» ки ба унвони аккоси хабарӣ дар телевизиони Фаластин фаъолият мекард, дар ҳамлаи саҳюнистҳо ба шаҳодат расид.
Террори хабарнигорон ва аҳолии расона аз ибтидои ҷанги наслкушии режими саҳюнистӣ алайҳи Навори Ғазза то кунун, дар чорчӯби ҷиноёти системаии режими саҳюнистӣ алайҳи тимҳои ғайринизомӣ, бо ҳадафи кутмони воқеиятҳо ва мамониат аз ифшои ҷиноёти ин режим дар ҷаҳон қарор дорад.
Ба гуфтаи мақомоти Фаластин, «Ҳусом Ал-Масрӣ», яке аз хабарнигороне, ки дар ин ҳамлаҳо ба шаҳодат расид, филмбардори Ройтерз буд. Марям Абу Дақа низ барои хабаргузории Ассошиэйтед Пресс кор мекард.
