Гирдиҳамоии эътирозӣ дар ҷануби Лубнон ҳамзамон бо сафари намояндаи амрикоӣ ба минтақа

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт (а) – Абна – шуморе аз аҳолии ҷануби Лубнон дар майдони шаҳри «Ал-Хиём» гирди ҳам омада ва дар як гирдиҳамоии эътирозӣ бо боло бурдани парчамҳои Ҳизбуллоҳ, мухолифати худро бо мавзеъгириҳои Иёлоти Муттаҳида ва сафари «Томас Баррак» фиристодаи вижаи Амрико дар умури Лубнон ва Сурия, ба минтақа эълом карданд.
Томас Баррак бо як чархбол вориди пойгоҳи низомӣ дар шаҳри Марҷаъюн шуд. Ҳамзамон бо ин таҳаввулот, нерӯҳои артиши Лубнон дар минтақа ва дар вурудии шимолии шаҳри Ал-Хиём мустақар шуданд то амнияти лозимро дар ҷараёни ин боздид таъмин кунанд.
Ин рухдод дар ҳоле рӯй медиҳад, ки фарохонҳое барои баргузории тазоҳуротҳои эътирозӣ мунташир шуда ва гузоришҳое низ ҳокӣ аз он аст, ки намояндаи амрикоӣ қасд дорад бо чархбол аз чандин русто дар ҷануб дидан кунад.
Гуфтанист «Томас Баррак» фиристодаи вижаи Амрико дар умури Лубнон ва Сурия ахиран дар конфронси хабарӣ, ки пас аз дидори ӯ бо «Ҷозеф Аун» раисиҷумҳури Лубнон баргузор шуд, ба хабарнигорон тавҳин кард. Ӯ аз хабарнигорон хост, ки рафтори мутамаддиддонона дошта бошанд ва монанди ҳайвонот набошанд!
Фиристодаи Амрико бо густохӣ хитоб ба хабарнигорон гуфт: «Агар ҳарҷу марҷ ва шӯлуғӣ монанди ҳайвонот ҳоким бошад мо аз инҷо хоҳем рафт, агар мехоҳед бидонед, ки чӣ иттифоқе дар ҳоли рух додан аст, бояд мутамаддиддонона рафтор кунед, ин мушкили минтақа аст; оё шумо тасаввур мекунед, ки мо аз ин хушҳолем ва аз будан дар инҷо хурсандем?»
