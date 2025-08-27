Партоби эъломияҳои таҳдидомез аз ҷониби артиши Исроил дар минтақаи Ал-Адисаи ҷануби Лубнон

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт (а) – Абна – хабарнигори шабакаи «Ал-Нашра» дар ҷануби Лубнон эълом кард, ки артиши режими саҳюнистӣ дар атрофи минтақаи «Ал-Адиса» дар ҷануби Лубнон эъломияҳои коғазӣ партоб кардааст.
Ин эъломияҳо дорои таҳдиди мустақим алайҳи яке аз сокинони маҳаллӣ мебошанд.
Ин иқдом дар идомаи танишҳои марзӣ байни Лубнон ва режими саҳюнистӣ сурат гирифта ва нигарониҳоеро дар миёни аҳолии минтақа барангехтааст.
Ҳанӯз вокуниши расмӣ аз сӯи мақомоти Лубнон дар хусуси ин таҳдид мунташир нашудааст.
