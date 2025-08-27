  1. Home
Ширкати ҳавопаймоии Исроил дар ҷанги бо Эрон 10 миллион доллар зиён дид

27 Август 2025 - 13:43
News ID: 1721081
Source: ABNA
Ширкати ҳавопаймоии режими саҳюнистӣ дар натиҷаи таваққуфи парвозҳояш дар давраи ҷанги таҳмилии 12-рӯзаи Тел-Авив алайҳи Эрон, беш аз 10 миллион доллар зиён дид.

Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ал-Маёдин, бар асоси гузориши вебсайти саҳюнистии "Калкалист", ширкати ҳавопаймоии саҳюнистии "Изра Эйр" дар семоҳаи дуюми соли 2025 ба далели таваққуфи парвозҳояш бар асари ҷанг алайҳи Эрон, зиёни молии ҳудуди 10,4 миллион долларро мутаҳаммил шудааст.

Ин дар ҳолест, ки ширкати ҳавопаймоии мазкур дар муддати мушобиҳи соли гузашта суд беш аз 7 миллион долларро таҷриба карда буд.

Ин ширкат, ки мутааллиқ ба Роми Левӣ аст, тавзеҳ дод, ки ҳамлаи режими саҳюнистӣ ба Эрон ва вокуниши интиқомомези Эрон дар ҳамлаи мушакӣ ба аҳдофи низомӣ ва роҳбурдӣ ва зерсохтҳои режими саҳюнистӣ дар қолаби амалиёти "Ваъдаи Содиқ 3" ба коҳиши суди ин ширкат ба мизони 7,5 миллион шекел, муодили ҳудуди 2,24 миллион доллари Амрико, кумак кардааст. Ҳамчунин, афзоиши ҳазинаҳои молӣ ба 7,4 миллион доллар низ дар табдили суд ба зиён нақш доштааст.

