Баёнияи Вазорати корҳои хориҷии Эрон дар бораи коҳиши сатҳи робитаҳои дипломатии Австралия бо Теҳрон

Ба гузориши хабаргузории Аҳлулбайт (а) – Абна – Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар баёнияе бо ибрози таассуф аз иқдоми давлати Австралия дар дархост аз сафир ва чанд дипломати эронӣ барои тарки ин кишвар, ин тасмимро ғайриқобили тавҷеҳ ва муғойир бо суннати робитаҳои дипломатии ду кишвар медонад.
Дар матни ин баёния омадааст:
«Вазорати корҳои хориҷӣ иттиҳоми матраҳшуда алайҳи Эрон мабнӣ бар тарвиҷи яҳудиситезиро комилан рад карда ва таваҷҷуҳи давлати Австралияро ба ин воқеияти таърихӣ ва мустанад ҷалб мекунад, ки падидаи яҳудиситезӣ асосан падидае ғарбӣ-аврупоӣ аст, ки дар барҳаҳои замонӣ мухталиф ба ашколи гуногун буруз ва зуҳур ёфтааст. Бо вуҷуди ин, дар солҳои ахир аз ин мафҳум барои саркӯби ҳар навъ эътироз нисбат ба ишғолгарӣ, апартеид ва наслкушӣ алайҳи фаластиниён сӯистифода шудааст.
Ҷумҳурии Исломии Эрон зимни маҳкум кардани ҷиноёти шаниеъ ва наслкушии дар ҳоли вуқӯъ дар Ғазза, масъулияти ҳамаи ҳомиён ва тавҷеҳкунандагони ин ҷиноятҳоро ёдовар шуда ва иқдоми давлати Австралия дар иттиҳомзанӣ алайҳи Эрон ва ҳадафқарор додани робитаҳои дипломатии дерпои ду кишварро дар ростои сиёсати режими Исроил барои инҳирофи афкори умумӣ аз фоҷиаи наслкушӣ дар Фаластини ишғолӣ ва афзоиши таниш дар минтақа арзёбӣ мекунад.
Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, зимни маҳфуз донистани ҳаққи худ барои иқдоми мутақобил, тарафи Австралияро ба таҷдиди назар дар ин тасмими носавоб даъват карда ва масъулияти осор ва табиоти мутарраби бар ин тасмим, аз ҷумла мушкилоте, ки барои ҷомеаи фарҳехтаи эронии муқими ин кишвар эҷод хоҳад кард, ро мутаваҷҷеҳи давлати Австралия медонад.»
Your Comment