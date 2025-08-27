Вазири дифоъ: Қобилиятҳои низомии Эрон шикастнопазирии Исроилро исбот карданд

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт (а) – Абна – мулоқоти муштараки вазири дифоъ бо аъзои Комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷӣ ва раисони комиссияҳои Маҷлиси Шӯрои исломӣ баргузор шуд. Амир Азиз Насирзода дар нишаст бо Комиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷӣ ва раисони комиссияҳои Маҷлиси Шӯрои исломӣ, бо ишора ба дастовардҳои саноати дифоъӣ, таъкид кард: "Дар чаҳорчӯби тадобири фармондеҳии муаззами кулли қувво, ки ҳадафаш ҳифз ва тавсеаи рӯзафзуни омодагӣ барои муқобила бо таҳдидҳои душманон аст, нерӯҳои мусаллаҳ бо рӯҳияи эътимод ба нафс, бо такя ба нерӯи имон, тамаркуз бар дониш ва идомаи навоварӣ ва фанновариҳои нав ва Вазорати дифоъ бо рӯйкарди ҷиҳодӣ, шикастнопазирии режими хабиси саҳюнистӣ бавижа дар ҷанги таҳмилии ахирро ба ҷаҳониён исбот карданд."
Ӯ идома дод: "Дар дифоъи муқаддас ва миллии ахир, нерӯҳои мусаллаҳ бо истифода аз дастовардҳои саноати дифоъии пешрафта тавонистанд бо амалиёти офандӣ аз падофанди чандлайҳа ва пешрафтаи режими саҳюнистӣ, ки аз сӯи давлатҳои дигари ғарбӣ ва Амрико пуштибонӣ мешуд, бо муваффақият убур кунанд ва бисёре аз аҳдофи низомии онҳоро бо мушакҳое, ки самараи муҷоҳидатҳои донишмандони дифоъӣ аст, нобуд созанд."
Дар ин нишаст, ки ба муносибати бузургдошти саноати дифоъӣ ва дар Ҳафтаи давлат баргузор шуд, раисони созмони ақидатӣ-сиёсӣ ва ҳифозати иттилоот ва муовинони дахлдори Вазорати дифоъ, раванди иқдомот ва рӯйкарди роҳбурдӣ ва ҷорӣ ва ҳамчунин таомулоти Вазорати дифоъ бо маҷлис, давлат ва нерӯҳои мусаллаҳро ташреҳ ва вазъияти омодагии дифоъиро табйин карданд.
