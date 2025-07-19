Бақоӣ: Муносибати Аврупо нисбат ба Сурия намунаи ошкори таҳрифи воқеият аст

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт (а) — Абна — Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ дар вокуниш ба баёнияи Хадамоти хориҷии Иттиҳоди Аврупо, ки таҷовузи низомии режими саҳюнистӣ ба Сурияро бо унвони "боло гирифтани таниш дар хоки Сурия" тавсиф кардааст, навишт: "Иттиҳоди Аврупо таҷовузи низомии ошкори Исроилро «боло гирифтани таниш дар хоки Сурия» тавсиф карда ва бадин тартиб ҳатто тазоҳур ба пойбандӣ ба усули ахлоқиро низ канор гузоштааст."
Вай тасдиқ кард: "Ин намунаи ошкори таҳрифи воқеият ва пинҳон кардани «ҳамдастӣ» зери зоҳири «дипломатия» аст."
Бақоӣ афзуд: "Эрон бо пешинае пурфахр дар истодагарӣ дар баробари таҷовуз ва рафторҳои қонуншиканона, бархӯрдҳои гузинишӣ ва стандартҳои дугонаро қотеъона рад мекунад."
Вай ҳамчунин навишт: "Мисли ҳамеша мо бо мардуми Сурия ҳастем ва бо садои баланд аз ҳокимияти миллӣ ва тамомияти арзии Сурия ҳимоят мекунем."
